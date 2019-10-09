رياضة | أسرة فايلر تحضر مران الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسرة فايلر تحضر مران الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرصت أسرة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على متابعة المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الأربعاء والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وتواجدت أسرة المدرب السويسري في مقر النادي الأحمر بالجزيرة، بعد وصولها إلى القاهرة.

والجدير بالذكر أن إدارة الأهلي قد وقرت سكنًا خاصًا للمدرب السويسري وأسرته، بعد قدومها إلى القاهرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك يوم ١٩ من الشهر الجاري في قمة مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.