رياضة | عاجل - الأهلي يحصل على توقيع صفقة القرن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل - الأهلي يحصل على توقيع صفقة القرن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعى أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الزمالك السابق والمحترف بالدوري البرتغالي لعقد جلسة سرية في أحد الفنادق بمنطقة الزمالك بعد عودة اللاعب داخل البلاد في الساعات الماضية.

وفجر توفيق النبأ السار لكهربا بموافقة رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأحمر، على التعاقد معه في أقرب فرصة بعد مشاهدته لمهاراته وقدراته في فيديوهات مسجلة.

وقدم أمير توفيق مليون جنيه للاعب كمقدم تعاقد وحصل على توقيعه بشكل رسمي وقاموا بإلتقاط صور التوقيع تمهيدا للإعلان عن الصفقة في فترة الإنتقالات الشتوية يناير المقبل.

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وأكد مدير التعاقدات بالنادي أن محمود الخطيب، رئيس النادي، يرفض الإعلان عن إتمام الصفقة بشكل رسمي قبل إنهاء مشكلة اللاعب مع نادي الزمالك بالحصول على أوراقه الرسمية.

من جانبه، أوضح كهربا أنه يتبع كافة الطرق الرسمية باتحاد الكرة من أجل استعادة بطاقته من نادي الزمالك ليصبح حرا ويحق له اللعب بأي نادي دون مشاكل.

ومن المقرر أن يعلن الأهلي عن الحصول على توقيع كهربا فور إنهاء اللاعب مشكلته مع نادي الزمالك.