رياضة | أول رد من الأهلي على رحيل "أزارو"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول رد من الأهلي على رحيل "أزارو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر مسئول بالنادي الأهلي حقيقة تلقى المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق عرضاً من الدوري الصيني للرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

واكد المصدر على أن الأهلي لم يتلقى أي عروض من الدوري الصيني سواء رسمية أو شفهية لرحيل المهاجم المغربي وليد أزارو.

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واضاف المصدر، بأن اللاعب لم يعقد محادثات مع النادي بشأن الرحيل ولا توجد أي مفاوضات حول رحيله عن القلعة الحمراء.

وكانت صحيفة "المنتخب المغربية" قد اشارت إلى أن نادي وهيبي فورتين الصيني أبدى رغبته في ضم أزارو لتعويض رحيل أيوب الكعبي والذي انضم لصفوف للوداد المغربي على سبيل الإعارة.

وأضافت الصحيفة بأن النادي الصيني يرغب في ضم المهاجم المغربي مقابل 8.5 مليون يورو.

وتابعت الصحيفة بأنه في حالة انتقال اللاعب للنادي الصيني فإنها ستكون الصفقة الأغلى من الدوري المصري، متفوقًا على الجابوني ماليك إيفونا والذي انتقل من الأهلي لنادي تاينجين الصيني مقابل 7 مليون يورو.