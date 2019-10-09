رياضة | وديا.. دكرنس يتغلب على شباب بلقاس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وديا.. دكرنس يتغلب على شباب بلقاس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إنتهت قبل قليل مباراة دكرنس وشباب بلقاس الودية والتى أقيمت بملعب دكرنس بفوز دكرنس بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد إستعدادا للموسم الجديد بالقسم الثانى.

إنتهى الشوط الأول بتقدم دكرنس بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد حيث تقدم دكرنس مبكرا عن طريق عماد حلمى قبل أن يضيف محمد أبوسريع "ريعو" الهدف الثانى لدكرنس وبعدها قلص محمود مجاهد النتيجة بهدف أول للضيوف من علامة الجزاء وإختتم لاعب وسط دكرنس إبراهيم سليمان أهداف الشوط الأول بالهدف الثالث لفريقه.

فى الشوط الثانى أحرز شمس محارب هدف دكرنس الرابع لينتهى اللقاء بفوز دكرنس بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد فى مباراة أدارها تحكيميا بكفاءة عالية محمد عبدالرحمن "حكم ساحة" وعاونه كلا من حمد رضا "مساعد أول" و أحمد عدالمعطى "مساعد ثانى".

وكان فريق دكرنس قد إختتم معسكره الإعدادى للموسم الجديد بمدينة الإسماعيلية نهاية الشهر الماضى والذى إستمر قرابة 3 أسابيع تم تقسيمها على مرحلتين.

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وخاض الفريق حتى الأن منذ بداية فترة الإعداد والتى إنطلقت يوليو الماضى 16 مباراة ودية حيث حقق الفوز فى 7 مباريات والتعادل فى 6 مباريات وتعرض للهزيمة فى 3 مباريات.

وتولى أيمن الجمل قيادة الفريق فنيا مع بداية الإستعداد للموسم الجديد عقب رحيل مصطفى مرعى والذى قاد الفريق للصعود والعودة مجددا للقسم الثانى ويعاون الجمل كلا من حسام عبدالعال مدربا عاما و أحمد الجمل مدربا و محمد عبدربه مدربا لحراس المرمى وإبراهيم الوزير مديرا إداريا.

وتعاقد الفريق الأول بنادى دكرنس برئاسة الخضر إبراهيم مع 23 لاعبا جديدا إستعدادا للموسم الجديد وتم قيدهم بالقائمة النهائية للفريق بالإضافة لتواجد 5 لاعبين من لاعبى الموسم الماضى بالفريق والذين ساهموا فى صعود الفريق للقسم الثانى.

وينطلق مشوار دكرنس بالقسم الثانى يوم الثلاثاء 22 أكتوبر حيث يلاقى الأوليمبى بملعب الأخير بالإسكندرية فى إفتتاح مباريات المجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى.