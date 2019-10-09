رياضة | بسبب مباراة جينيراسيون فوت.. الزمالك يرفض نقل القمة لبرج العرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب مباراة جينيراسيون فوت.. الزمالك يرفض نقل القمة لبرج العرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمسك مسئولو نادي الزمالك بخوض مباراة القمة أمام الأهلي في القاهرة المقرر لها يوم 19 من الشهر الجاري في بطولة الدوري.



ويسعى مسئولو الأبيض للحفاظ على لاعبيه من الإرهاق أو الإجهاد وتوفير الوقت الكافي للاعبين للراحة قبل مواجهة جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 ضمن منافسات بطولة دوري أبطال افريقيا وفقًا لقرار الاتحاد الافريقي لكرة القدم الذي تمسك بإعادة اللقاء ورفض اعتماد فوز الزمالك.



ويلتقي الزمالك مع بطل السنغال بعد مباراة القمة بـ5 أيام أمام جينيراسيون فوت 24 أكتوبر في إياب دور الـ32 ضمن منافسات دوري أبطال افريقيا.



وأوصى مسئولو الأبيض بإقامة مباراة القمة في القاهرة لتجنب الإرهاق للاعبين خاصة أن مواجهة بطل السنغال وفقًا لقرار الاتحاد الافريقي لكرة القدم ستكون في القاهرة أيضًا.

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وحدد الاتحاد المصري لكرة القدم في وقت سابق ستاد القاهرة لخوض مباراة القمة لكن لم يتم تأكيد الأمر حتى الآن.



وما زاد من مخاوف إدارة الزمالك هو الحديث عن نقل مباراة المنتخب الوطني أمام بتسوانا وديًا إلى ستاد برج العرب بعدما كان مقرر لها القاهرة وهو ما زاد من مخاوف الإدارة البيضاء بتكرار الأمر في لقاء الأهلي.



ولم يعلن الجبلاية حتى الآن عن المكان النهائي عن خوض مباراة القمة وهو ما زاد التكهنات حول نقل اللقاء إلى الإسكندرية مما قوبل بالرفض من جانب الزمالك.

