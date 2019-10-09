رياضة | "الهداف وملك الأسيست".. هل يكرر رمضان صبحي إعجاز ليونيل ميسي؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الهداف وملك الأسيست".. هل يكرر رمضان صبحي إعجاز ليونيل ميسي؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدو أن رمضان صبحي قد كتب عليه التألق وهو يرتدي القميص الأحمر، نجم القلعة الحمراء الذي ظهر في سن صغيرة ولعب أولى مبارياته مع الفريق الأولى وهو لم يكمل بعد عامه ال18، قرر الخروج في رحلة إحترافية إلى إنجلترا، لعل وعسى أن يكرر تجربة محمد صلاح ولكن النجاح لم يكن حليف رمضان صبحي في تجاربه الإحترافية سواء في ستوك سيتي أو هديرسيفيلد تاون، ليعود من جديد رمضان إلى القلعة الحمراء، ولكن هذه المرة كانت العودة مختلفة.

بدأ رمضان صبحي مشواره الجديد مع الأهلي، وهو يضع في عينه شيء واحد فقط، حيث يريد صاحب ال22 عام أن يثبت للجميع أنه لازال موهبة رائعة قادرة على الإنفجار في أي وقت، وهو ما حدث بالفعل خاصة مع تولي السويسري رينيه فايلر مهمة تدريب النادي الأهلي مطلع الموسم الجديد.

Advertisements

المدرب السويسري نجح في إخراج أفضل ما لدى رمضان صبحي، حيث نجح اللاعب الدولي المصري في تسجيل 3 أهداف في ثلاث مباريات في بطولة الدوري المصري ليصبح هداف الدوري رفقة زميله السابق في الأهلي عبد الله السعيد.

رمضان صبحي لم يكتفي فقط بلقب الهداف حتى الآن في مسابقة الدوري، بل سيطر كذلك على قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في بطولة الدوري حيث صنع رمضان صبحي هدفين لزملائه في الفريق، ليساهم بذلك رمضان صبحي في 5 أهداف من الأهداف العشرة التي سجلها النادي الأهلي في بطولة الدوري حتى الآن.

أرقام رمضان صبحي في هذا الموسم تجعلنا أمام تساؤل مهم، فهل ينجح رمضان صبحي في أن يكرر الإعجاز الذي حققه ليونيل ميسي في الدوري الإسباني في الموسم الماضي، حيث سيطر ميسي على لقب هداف الليجا ولقب الأكثر صناعة للهداف في رقم قياسي يتحقق للمرة الأولى.