رياضة | آخر كلام.. موعد مباراة الأهلي والزمالك في القمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر آخر كلام.. موعد مباراة الأهلي والزمالك في القمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم مسئولو نادي الزمالك قرارهم بشأن مباراة القمة أمام الأهلي يوم 19 من الشهر الجاري ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري.



وأعلن مسئولو الزمالك في الساعات الماضية عن رغبتهم في تأجيل اللقاء بسبب فارق التوقيت بينه وبين مباراة جينيراسيون فوت السنغالي في بطولة دوري أبطال افريقيا.



وحدد الاتحاد الافريقي لكرة القدم يوم 24 من الشهر الجاري في إياب دور الـ32 ضمن منافسات بطولة دوري أبطال افريقيا بعد القرار الخاص بإعادة اللقاء.



وشهدت الساعات الماضية اتصالات بين مسئولي الاتحاد المصري لكرة القدم وإدارة الزمالك، وأكد الأول على صعوبة تأجيل اللقاء وضرورة إقامته في موعده وحصول الفريق على فترة راحة كافية ما بين لقاء القمة، ومباراة جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال افريقيا يوم 24 من الشهر الجاري.



واستجاب مسئولو الزمالك في نهاية الأمر لطلب الجبلاية والاتفاق بشكل نهائي على خوض المباراة في موعدها يوم 19 من الشهر الجاري، في ظل الأجندة المضغوطة وصعوبة إقامته في أي موعد آخر خاصة وأن الجبلاية تنتظر قرار آخر خلال أيام بتحديد موعد لقاء السوبر الافريقي بين الزمالك والترجي التونسي وهو ما يستلزم تأجيل مباريات أخرى لنادي الزمالك في بطولة الدوري، بالإضافة إلى تأجيل مواجهة المقاولون العرب بالجولة الخامسة المقرر لها يوم 23 من الشهر الجاري ضمن منافسات بطولة الدوري.

