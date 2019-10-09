اونلاين | شووت ON SPORT مشاهدة قرعة دوري ابطال افريقيا بث مباشر YallaKora (مجموعة الأهلي والزمالك) رابط القرعة FilGoal

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أعلن الإتحاد الإفريقي “الكاف”، أن الموعد يوم الأربعاء الموافق 9/10/2019، في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك بأحد الفنادق الكبيرة في القاهرة، بحضور عدد من مسئولي الكاف منهم النائب الأول للإتحاد الإفريقي، ورئيس لجنة المسابقات مع عدد من أعضاء اللجنة، وبحضور من ممثلين عن الفرق المؤهلة لدور المجموعات، حيث تأهل 15 فريق من الفرق المشاركة بالبطولة لدور المجموعات، ومن المنتظر دخول الفريق رقم 16 بعد قرار الكاف بإعادة مباراة الزمالك و جينراسيون فوت، و يتم تقسيم هذه الفرق لأربع مستويات.

تصنيف مستوي الفرق المؤهلة لدور المجموعات

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المستوي الأول :- “الأهلي المصري- الترجي التونسي- الوداد المغربي- مازيمبي الكونغولي”.

المستوي الثاني:- “النجم الساحلي التونسي- الرجاء البيضاوي- الزمالك أو جينراسيون فوت- صن داونز”.

المستوي الثالث :- “فيتا كلوب- بلاتينيوم الزيمبابوي- أول أغسطس الانجولى- اتحاد العاصمة الجزائري”.

المستوي الرابع :- “الهلال السوداني- بيترو أتلتيكو- شبيبة القبائل الجزائري- زيسكو”.