شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف موقف لاسارتى من حضور حفل تسليم الدورى للأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواصل مسئولو النادى الأهلى مع الأوروجويانى مارتن لاسارتي المدير الفنى السابق من أجل حضور حفل تسليم درع الدورى الموسم الماضى بأحد الفنادق الكبرى والمقرر لها غدا الخميس.

ووجه مسئولو النادى الأهلى الدعوة إلى لاسارتى من أجل القدوم إلى مصر وحضور حفل تسليم الدرع الذى ستقيمه الشركة الراعية للأهلى باعتبار أنه لم يتسلم الدرع عن تتويج بالدورى رقم 41 فى تاريخ، لاسيما وأن المدرب الأورجويانى ساهم فى تحقيق المارد الأحمر للدرع الأصعب فى مشوار القلعة الحمراء.

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ورفض لاسارتى الحضور إلى القاهرة وحضور حفل تسليم درع الدورى بداعى ضيق الوقت وطول المسافة بيم القدوم من أوروجواى والوصول على مصر، واعتذر لمسئولى القلعة الحمراء بعد تلقيه دعوة من مسئولى الأهلي.

وحقق لاسارتى لقب الدورى مع الأهلى بعد التربع على قمة ترتيب الموسم الماضى برصيد 80 نقطة وبفارق 8 نقاط عن الزمالك الوصيف.

وأخفق لاسارتى فى التتويج بلقب دورى أبطال أفريقيا بعدما ودع البطولة من دور الثمانية عقب الخسارة من صن داونز الجنوب أفريقى، فيما ودع بطولة كأس مصر من دور الـ16 عقب الخسارة من بيراميدز.