شكرا لقرائتكم زوجة فايلر فى مران الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرصت زوجة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي علي حضور مران الفريق المقام حالياً على ملعب التتش بالجزيرة. وتواجدت زوجة برفقة نجلته لأول مرة مقر الأهلي بعد وصولهما القاهرة مؤخرا. وترك فايلر الفندق ويمكث حاليا في احد الشقق بمنطقة الزمالك بعد وصول اسرته. ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك المقرر اقامتها يوم 19 أكتوبر الجاري والتي تأتي ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري العام.

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