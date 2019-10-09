الزمالك يتراجع ويؤكد خوض مباراة القمة أمام الأهلي فى موعدها...

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الزمالك، التراجع عن طلب تأجيل مباراة القمة أمام النادي الأهلي المقرر لها يوم 19 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز. جدة - عمرو شويل قرر مسئولو نادي، التراجع عن طلب تأجيل مباراة القمة أمام الناديالمقرر لها يوم 19 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقةالممتاز. كشف مصدر مطلع داخل مجلس الزمالك، لـ"الخليج 365"، تلقي اتصالات من مسئولي اتحاد الكرة، للتأكيد على ضرورة إقامة مباراة القمة أمام الأهلي فى موعدها دون تأجيل. وطلب مجلس إدارة الزمالك تأجيل مباراة القمة أمام الأهلي، بسبب قرار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، كاف بخصوص إقامة مباراة الأبيض أمام جينيراسيون فوت السنغالي فى إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا يوم 24 أكتوبر. وأكد مسئولو اتحاد الكرة، لنادي الزمالك، أن مباراة بطل السنغال لن تتعارض مع لقاء القمة، لوجود فترة كافية بين المباراتين ورحب النادي الأبيض بإقامة مباراة الأهلي في موعدها دون تأجيل.

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