شكرا لقرائتكم الأخضر يبحث عن الفوز أمام سنغافورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يبحث المنتخب السعودي عن فوزه الأول حينما يستضيف نظيره منتخب سنغافورة، يوم الخميس، على ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم، في المرحلة الثانية ضمن منافسات المجموعة الرابعة للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2020 وكأس آسيا 2023.

وتعثر الأخضر في افتتاح مبارياته حينما تعادل أمام المنتخب اليمني 2-2، في المواجهة التي احتضنها ستاد البحرين الوطني بالعاصمة المنامة.

وسيكون الأخضر مرشحاً فوق العادة لتجاوز نظيره السنغافوري الذي يتصدر المجموعة برصيد 4 نقاط وبفارق نقطة عن منتخب فلسطين.

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وخاض المنتخب السعودي معسكراً قصيراً في مدينة بريدة بقيادة مدربه الفرنسي هيرفي رينارد الذي اختار 24 لاعباً لخوض مباراتي سنغافوزة وفلسطين في التصفيات. وسيلعب المنتخب السعودي مواجهته الثانية أمام المنتخب الفلسطيني يوم الثلاثاء المقبل في مدينة رام الله في مواجهة ستكون صعبة للغاية.

وبات بإمكان رينارد الاستعانة بخدمات المدافع الأيسر ياسر الشهراني بعد أن تأكدت جاهزيته، في حين لا تزال مشاركة زميله سلمان الفرج غير مؤكدة لعدم جاهزيته حتى الآن.

وفي المقابل يتطلع منتخب سنغافورة للخروج على الأقل بنقطةٍ ثمينة ستساهم في بقائه ضمن فرق الصدارة لاسيما وأنه جمع 4 نقاط.

وخاض منتخب سنغافورة مواجهتين حيث تعادل أمام المنتخب اليمني 2-2 في أول مواجهاته وحقق فوزاً صعباً أمام ضيفه الفلسطيني 2-1.