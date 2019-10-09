المنتخب السعودي يسعى لتأكيد تفوقه على سنغافورة

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جدة - بواسطة طلال الحمود - يسعى المنتخب السعودي لتأكيد تفوقه على ضيفه منتخب سنغافورة حينما يلاقيه للمرة الثامنة يوم الخميس، في المواجهة التي سيحتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم، في التصفيات الآسيوية المزدوجة.

وسبق للمنتخب السعودي أن واجه نظيره السنغافوري في 7 مباريات سابقة حيث فاز في 6 وتعادل في مباراة ولم يخسر أي مباراة.

ولم يسبق للمنتخبين أن التقيا في مواجهات رسمية سوى في مباراتين كانت ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2010. ولعب المنتخبان أول مواجهة بينهما في عام 1981 في مباراة ودية على ستاد سنغافورة الوطني وانتهت 1-1 حيث سجّل هدف الأخضر اللاعب صالح خليفة.

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وفي عام 86 حقق المنتخب السعودي فوزاً كاسحاً بنتيجة 4-صفر، في مواجهة ودية احتضنها ستاد سنغافورة الوطني وسجّل الأهداف محمد سويد "هدفين"، ومحيسن الجمعان واسماعيل حكمي.

والتقوا على ذات الملعب عام 93 ودياً وانتهت بفوز الأخضر بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها ماجد عبدالله وصالح الداود والراحل فهد الحمدان، وفي عام 2001 التقوا أيضاً على ذات الملعب وانتهت المباراة بذات النتيجة حيث سجّل الأهداف سامي الجابر "هدفين" وعبيد الدوسري.

وفي عام 2007 التقى المنتخبان ضمن البطولة الودية التي أقيمت في سنغافورة وانتهت المواجهة بفوز الأخضر 2-1، سجّلها عبدالرحمن القحطاني وتيسير الجاسم. وفي عام 2010 خاض المنتخبان أولى لقاءاتهما الرسمية في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2010 وانتهى لقاء الذهاب الذي أقيم على ستاد الملك فهد الدولي بالرياض بفوز الأخضر 2-صفر، سجلها ياسر القحطاني ومالك معاذ، وفاز الأخضر إياباً في سنغافورة بذات النتيجة وسجلها عبده عطيف وأحمد الفريدي.