شكرا لقرائتكم هاينكس: لم أنصح شفاينشتايغر بدخول عالم التدريب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يعتقد يوب هاينكس المدير الفني السابق لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، أن مستقبل باستيان شفاينشتايغر يكمن في أن يظل ملتصقا بعالم كرة القدم بشكل شامل ولا يقتصر دوره على التدريب.

وكان هاينكس قاد شفاينشتايغر وبايرن ميونخ للفوز بالثلاثية (الدوري الألماني والكأس ودوري أبطال أوروبا) في 2013، قبل أن يستمر اللاعب في الإنجازات بالحصول على كأس العالم مع ألمانيا في العام التالي، ثم قضى فترة في مانشستر يونايتد، قبل أن يعلن إعتزاله كرة القدم كلاعب في شيكاغو فاير يوم الثلاثاء.

وقال هاينكس (74 عاماً) في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب.أ): لقد نضج شفاينشتايغر ليصبح شخصًا عظيمًا، إن يتحدث عدة لغات ، لذا يمكنني الاعتقاد بأنه سيكون له دور كبير في عالم كرة القدم .

ولا يعتقد هاينكس بأن شفاينشتايغر يجب أن يسير على خطاه كمدرب، وأضاف: لن أنصحه بأن يفعل ذلك في الوقت الحالي، بالطريقة التي أعرفه بها، هو لن يفعل ذلك أيضًا، مع الاعتراف بأن شفاينشتايغر لديه المهارات اللازمة، حتى لو لم يحصل على الرخصة اللازمة للتدريب.

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وبالنسبة لهاينكس لم تكن ميزة شفاينشتايغر الوحيدة هي الفوز بمجموعة من الجوائز، بما في ذلك ثمانية ألقاب في الدوري الألماني، وقال الرجل الذي اعتزل التدريب في بايرن ميونخ في عام 2018: لقد حقق كل ما يمكن أن يتمناه، وفوق كل شيء، دخل قلوب الناس، وهذا له قوة رمزية بالفعل، الناس يحبونه ويحترمونه، أعتقد أن قراره بإنهاء مسيرته الرائعة كلاعب كرة قدم في سن 35 عامًا قرار جيد.

وتزوج شفاينشتايغر، الذي لعب 121 مباراة دولية مع منتخب ألمانيا، من لاعبة التنس الصربية آنا إيفانوفيتش في عام 2016، ويعتقد هاينكس أن ذلك كان دافعًا حقيقيًا بالنسبة له.

وقال هاينكس: لديه عائلة صغيرة رائعة، وزوجة عظيمة، أنهما يتقاربان بشكل رائع، لقد بحثا عن بعضهما البعض ووجد كل منهما الآخر، لا يمكن أن تقلق بشأن مستقبل باستيان شفانشتايجر.

وقال الهولندي لويس فان غال، الذي درب شفاينشتايغر في بايرن ومانشستر يونايتد، إنه واحد من أفضل اللاعبين الذين دربهم.

وقال الهولندي في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب.أ): لقد حصل على كل شيء في مسيرته، وهذا بالنسبة لي هو جوهر الرياضة.