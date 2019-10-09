شكرا لقرائتكم الاتحاد الإسباني يحرم ديمبلي من مباراة "الكلاسيكو" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سيغيب عثمان ديمبلي مهاجم برشلونة عن مباراة قمة أمام ريال مدريد عقب إعلان الاتحاد الإسباني لكرة القدم يوم الأربعاء إيقافه مباراتين بسبب إساءة لفظية تجاه حكم.

وحصل ديمبلي على بطاقة حمراء مباشرة خلال فوز برشلونة 4-صفر على ضيفه إشبيلية يوم الأحد الماضي، إذ ذكر أنطونيو ماتيو لاهوز حكم المباراة في تقريره أن ديمبلي أشار إليه وقال "أنت سيئ للغاية".

وسيغيب المهاجم الفرنسي، الذي شارك في التشكيلة الأساسية أمام إشبيلية على حساب مواطنه أنطوان غريزمان المنضم لبرشلونة مقابل 120 مليون يورو ، عن المباراة المقبلة في الدوري أمام إيبار في 19 أكتوبر الحالي ومواجهة ريال مدريد متصدر المسابقة في برشلونة يوم 26 من الشهر ذاته.

وسيغيب جيرار بيكيه عن مباراة إيبار أيضا بعد حصوله على الإنذار الخامس، لكنه سيشارك أمام المنافس التقليدي ريال مدريد.