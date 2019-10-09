بحضور رسمي وشعبي .. تكريم المنتخب اليمني للناشئين

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

كرم عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي ونائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن اللواء جلال الرويشان ووزير الشباب والرياضة حسن زيد، اليوم بعثة المنتخب الوطني للناشئين لكرة القدم المتأهل لنهائيات كأس آسيا 2020.

وفي التكريم الذي نظمته وزارة الشباب، أشاد عضو المجلس السياسي الأعلى بالإنجاز الكبير الذي حققه منتخب الناشئين في ظل ظروف بالغة التعقيد، وأثبت حضوره بقوة في التصفيات التمهيدية لينال بطاقة التأهل للنهائيات الآسيوية عن جدارة واستحقاق.

ودعا حكومة الإنقاذ ممثلة بوزارة الشباب والرياضة، إلى إعتماد درجات وظيفية للاعبي منتخب الناشئين نظير ما قدموه من مستوى مشرف نال إعجاب الجميع ومواصلة نشاطهم الرياضي مستقبلا.

وأكد أهمية الحفاظ على أداء ومستويات اللاعبين والاستعداد للنهائيات الآسيوية للمنافسة في البطولة والتأهل لكأس العالم .. مثمنا دور وجهود الجهازين الفني والإداري في تحقيق هذا الإنجاز الذي يفخر به الجميع ويسهم في رفع علم اليمن في المحافل الرياضية الدولية.

فيما أشار نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن إلى أن هذا التكريم يأتي عرفانا بما قدمه المنتخب من أداء مميز والتأهل للنهائيات الآسيوية رغم التحديات الراهنة.. حاثا على الاستمرار في صقل مواهب وإبداعات الشباب والدخول في المنافسات القادمة بمستويات مشرفة تسعد اليمنيين وتخفف من آلامهم وجراحاتهم.

وثمن دور وجهود وزارة الشباب والرياضة والاتحاد العام لكرة القدم، في دعم المنتخبات لتمثيل اليمن خير تمثيل وفق الإمكانات المتاحة.

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بدوره أكد وزير الشباب والرياضة أن هذا الانجاز الكبير وحد مشاعر اليمنيين كون الرياضة رسالة محبة وإخاء ينشدها الجميع.

وأشار الوزير زيد إلى أهمية مضاعفة الجهود لتحقيق المزيد من النجاحات والانجازات الرياضية.

فيما أكد وزير الدولة لشئون مخرجات الحوار الوطني أحمد القنع، أن هذا المنتخب يعتبر رافدا أساسيا للرياضة اليمنية.

ولفت إلى أن شباب هذا المنتخب جزء من معادلة السلام والوفاق كونهم يمثلون الوطن من المهرة إلى صعدة ومن الساحل التهامي إلى ساحل أبين، ويحملون علم الجمهورية اليمنية في المحافل الرياضية.

من جهته استعرض عضو الاتحاد العام لكرة القدم سمير الخلقي الصعوبات التي واجهت المنتخب خلال فترة الإعداد .. مثمنا دور الحكومة ممثلة بوزارة الشباب والرياضة في الاهتمام والرعاية بالمنتخبات الوطنية.

وأشاد بدور الجهازين الفني والإداري واللاعبين في تحقيق هذا الإنجاز الذي يضاف لسجل الرياضة اليمنية .. داعيا القطاعين العام والخاص إلى دعم المنتخبات الوطنية خلال فترة الإعداد بما يسهم في رفع الجاهزية والدخول في المنافسات الرياضية بصورة إيجابية.

حضر التكريم وكيل أول وزارة الشباب عبد الحكيم الضحياني ووكيلا قطاعي الرياضة عباس المدومي والشباب محمد الصرمي وأمين عام جائزة الدولة عبد الله الدهبلي والوكلاء المساعدين بالوزارة ومدراء العموم وعدد من الشخصيات الرياضية والاجتماعية.