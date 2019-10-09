شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يعلن جاهزية حسن الشامي وكريم مصطفى لمواجهة أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور وائل نبيل طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالمقاولون العرب، أن ثنائي ذئاب الجبل حسن الشامي وكريم مصطفى، سيكون جاهزاً للمشاركة مع ذئاب الجبل في مباراة الجولة الرابعة أمام أسوان والمقرر لها 18 أكتوبر المقبل.

وقال طبيب المقاولون في تصريحات خاصة، أن الثنائي سيكون جاهز للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال يومين على الأكثر وهو ما يعني أنهما سيلحقان بمباراة أسوان .

ويحتل المقاولون العرب المركز الثالث بجدول الدورى برصيد 7 نقاط جمعهم من الفوز على طلائع الجيش بهدف مقابل لا شىء أحرزه سيف الجزيرى، ثم التعادل على ملعبه مع سموحة بهدفين لمثليهما، وأخيرًا الفوز خارج الأرض على الإنتاج الحربى بهدف مقابل لا شىء أحرزه محمد سالم .

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فيما يحتل نادي أسوان المركز الـ 17 بجدول مسابقة الدوري العام برصيد نقطة واحدة بعد التعادل أمام إف سي مصر في الجولة الثانية، فيما تلقى تماسيح النيل هزيمتين في الجولة الأولى أمام المقاصة بنتيجة 3/2، وفي الجولة الثالثة أمام الأهلي بخماسية مقابل هدف.