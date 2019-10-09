شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. كيف اقتحم محمود الخطيب لجنة مسابقات الكاف؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطفت لجنة مسابقات الاتحاد الأفريقى الأضواء خلال الفترة الماضية وأصبحت الأكثر بحثا على المواقع الرياضية، على خلفية أزمة نادى الزمالك وفريق جينيراسيون فوت السنغالى فى بطولة أمم أفريقيا، بعد انسحاب الفريق السنغالى من المباراة بسبب تأجيل اللقاء 24 ونقله لبرج العرب، وهو ما رفضه الضيف.

وأصدرت لجنة مسابقات الكاف قرارها أمس الثلاثاء، بإعادة المباراة يوم 24 أكتوبر الحالى، وأكدت أن جميع الأطراف مخطئون.

وما يخطر فى بال المتابعين لماذا يتواجد رئيس الأهلى محمود الخطيب فى هذه اللجنة ولا يتواجد رئيس الزمالك مرتضى منصور.

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