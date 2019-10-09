شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن يسحب قرعة دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجد العميد أحمد حسن نجم الأهلي و الزمالك وقائد المنتخب الوطني السابق، فى مقر قرعة دورى أبطال أفريقيا، التى ستقام فى السابعة مساء اليوم بأحد فنادق السادس من أكتوبر، التى يشارك فيه من مصر فريق الأهلى، بينما قرر الكاف إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالى فى إياب دور الـ32 من البطولة.

ومن المنتظر أن يقوم أحمد حسن بسحب قرعة دورى الأبطال التى يشارك فيها 15 ناديًا وهم الأهلى من مصر والترجى والنجم الساحلى من تونس، وشبيبة القبائل واتحاد العاصمة الجزائريين والرجاء والوداد المغربيين والهلال السودانى، وبلاتينيوم الزيمبابوى وزيسكو الزامبى وصن داونز الجنوب أفريقى وبترو أتليتكو وأول أغسطس الأنجوليين ومازيمبى وفيتا كلوب الكونغوليين الوصول للدور المقبل، فى حين قرر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، إعادة مباراة الإياب بين الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالى.

ستعاد مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت يوم 24 أكتوبر الجارى بالقاهرة، على أن يلعب الفائز فى دور المجموعات بمسابقة دورى أبطال أفريقيا، ويلعب الخاسر فى الكونفدرالية.