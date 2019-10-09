المصرى يواجه دجلة وديا الجمعة استعدادا للمقاصة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه فريق المصرى البورسعيدى نظيره وادى دجلة الجمعة المقبل وديا فى إطار استعدادات الفريقين لعودة الدورى . ويأتى توقف الدورى بسبب تجمع المنتخب خلال الفترة من 7 إلى 14 اكتوبر الجارى والذى سيتخلله مباراة ودية أمام منتخب بوتسوانا . Advertisements ويحاول إيهاب جلال المدير الفنى للمصرى إلى تجربة جميع اللاعبين خلال فترة التوقف الحالية بعد الخسارة الأخيرة التى منى بها الفريق أمام الإتحاد السكندرى وقبل مباراة دور الـ32 مكرر للكونفيدرالية . ويستعد المصرى البورسعيدى لمواجهة مصر المقاصة فى الجولة الرابعة للدورى يوم 17 اكتوبر الجارى .

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