شكرا لقرائتكم خبر عن هاشتاج الخطيب يتصدر تويتر.. ومغردون: ربنا يشفيك قدر حب الأهلاوية ليك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر هاشتاج باسم الخطيب موقع "تويتر"، بسبب مئات التغريدات والدعوات لمحبى نجم كرة القدم ورئيس النادى الأهلى محمود الخطيب، بعد الأزمة الصحية التى يمر بها حاليا.

وجاءت معظم تعليقات المغردين، بالدعاء للشفاء للنجم الكبير، وعودته سالما إلى أرض الوطن، فكانت كالتالى "إن شاء الله ربنا يشفيك وترجع بألف صحة وعافية"، "يارب اشفيه وعافيه وخفف عنه كل الم يارب"، "ربنا يشفيك ويعافيك قدر حب شعب الأهلى ليك".

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ويخضع محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى لعملية حقن موضعى للعصب فى الظهر خلال الأيام القليلة المقبلة بمعرفة الخبير الألمانى "بيرتا لانفى" فى محاولة أخيرة للتخلص من الآلام القاسية التى انتابت رئيس الأهلى فى الأيام الماضية.

وينتظر الخطيب مدة أسبوع لتقييم حالته مع الراحة والالتزام ببرنامج العلاج الطبيعى بعدها يتحدد موقفه من الجراحة، التى سيتم صرف النظر عنها إذا زالت الآلام.