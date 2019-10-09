شادى بركات ينضم للجهاز المعاون للمنتخب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
استقر حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر علي ضم شادى بركات المعد النفسى للجهاز الفني على أن يبدأ مهمته رسميا مع المنتخب خلال المعسكر الحالى.
جاء استقرار الجهاز الفنى للمنتخب على الإستفادة من خبرات شادى بركات فى مجال التنمية البشرية ومن أجل خلق دوافع لدى اللاعبين وخلق حالة من الطاقة والروح الإيجابية فى المنتخب لخبرته فى هذا المجال.
يذكر أن شادى بركات تخرج من كلية الهندسة بالجامعة الأمريكية قبل أن يعمل فى العديد من الشركات الكبيرة قبل أن يتحول الى مجال life coaching والذي يعد من أفضل المصريين فى هذا المجال ولديه العديد من الشهادات والخبرات فيه.
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