شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. لاعب الأهلى يقترب من العين الإماراتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب أحد لاعبى النادى الأهلى من الانتقال لصفوف نادى العين الإماراتى، الذى طلب التعاقد معه مؤخراً لتدعيم صفوفه.

وتحدث لاعب الأهلى مؤخراً مع أكثر من مسئول بالقلعة الحمراء، وعرض عليهم رغبته فى الانتقال للنادى الإماراتى، الذى تحمس لشرائه من ناديه مؤخراً.

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وأكد وكيل لاعب الأهلى أن العرض الإماراتى مُغر للغاية، ولا يمكن رفضه، لذا يحاول اللاعب حالياً إقناع إدارة النادى بالموافقة على الرحيل لخوض هذه التجربة التى ستضيف له الكثير على الصعيد الفنى والمالى.