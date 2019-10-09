سوبر كورة .. مرشح جديد للانضمام لجهاز الزمالك مع ميتشو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الساعات الماضية، تردد أسم مرشح جديد للانضمام للجهاز الفني لنادي الزمالك تحت قيادة الصربي ميتشو لينضم لقائمة المرشحين الحالية. ويدرس مجلس إدارة الزمالك، برئاسة مرتضي منصور، إجراء تعديل فني على تشكيل الجهاز المعاون للصربي ميتشو بانضمام عنصر جديد للجهاز الفني. ويترقب مجلس الزمالك، حسم ملف تعديل الجهاز الفني للفريق الكروي، وفقا لنتيجة مباراة القمة أمام النادي الأهلي المقرر لها يوم 19 أكتوبر الجاري، ضمن الأسبوع الرابع لمسابقة الدوري المصري الممتاز، وفى حالة سقوط الأبيض سيتم التعديل على الجهاز الفني فورا أما فى حالة الفوز قد يتم تأجيل هذه الخطوة. لمعرفة التفاصيل والمدرب المرشح للانضمام لجهاز الزمالك، اضغط هنا..

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