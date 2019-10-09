شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك.. حضور قرعة دوري ابطال افريقيا بدون بطاقة التأهل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحضر ممثل عن نادى الزمالك قرعة دور المجموعات لدوري ابطال افريقيا والكونفدرالية، التى ستقام فى السابعة مساء اليوم بأحد فنادق السادس من أكتوبر، التى يشارك فيه من مصر فريق الأهلى، بينما قرر الكاف إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالى فى إياب دور الـ32 من البطولة.

ورغم عدم حصول الزمالك على بطاقة التأهل لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا وكذلك جينيراسيون السنغالى، بعد أن قرر الاتحاد الأفريقى إعادة مباراة الإياب بدور الـ 32 يوم 24 من الشهر الجارى فى القاهرة، إلا أنه من المقرر أن يحضر ممثل عن كل فريق فى القرعة، خاصة أن الخاسر منهم سيشارك فى الكونفدرالية.

ومن المنتظر أن يحضر أحمد مرتضى منصور وحمادة أنور عضوى مجلس الزمالك، لتمثيل نادى الزمالك فى قرعة دور المجموعات بدورى الأبطال والكونفدرالية.

الأندية المتأهلة لدور المجموعات

صعد 15 ناديًا لدور المجموعات بمسابقة دورى أبطال أفريقيا وهم الأهلى من مصر والترجى والنجم الساحلى من تونس، وشبيبة القبائل واتحاد العاصمة الجزائريين والرجاء والوداد المغربيين والهلال السودانى، وبلاتينيوم الزيمبابوى وزيسكو الزامبى وصن داونز الجنوب أفريقى وبترو أتليتكو وأول أغسطس الأنجوليين ومازيمبى وفيتا كلوب الكونغوليين الوصول للدور المقبل، فى حين قرر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، إعادة مباراة الإياب بين الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالى.

تصنيف الزمالك فى قرعة دورى أبطال أفريقيا

حال فوز الزمالك فى المباراة المقرر إقامتها مع جينيراسيون، سيقع فى المستوى الثانى بتصنيف الأندية، وحال الخسارة يكون الفريق السنغالى هو المتواجد فى المستوى الثانى.

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وقد جاء تصنيف الأندية المتأهلة لدور المجموعات كالتالى، المستوى الأول: الترجى التونسى - الأهلى - الوداد المغربى - مازيمبى الكونغولى، وبالمستوى الثانى: النجم الساحلى التونسى - الزمالك أو جينراسيون فوت السنغالى - الرجاء البيضاوى المغربى - صن داونز الجنوب أفريقى، وبالتصنيف الثالث: فيتا كلوب الكونغولى - أول أغسطس الانجولى - بلاتينيوم الزيمبابوى - اتحاد العاصمة الجزائرى، وبالتصنيف الرابع: الهلال السودانى - بيترو أتلتيكو الإنجولى - شبيبة القبائل الجزائرى - زيسكو الزامبى.

موعد مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالى

ستعاد مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت يوم 24 أكتوبر الجارى بالقاهرة، على أن يلعب الفائز فى دور المجموعات بمسابقة دورى أبطال أفريقيا، ويلعب الخاسر فى الكونفدرالية.

لماذا تقرر إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالى، بعد الأزمة التى شهدتها المباراة، حيث كان مقرر إقامتها السبت الماضى ببتروسبورت، وتم تأجيلها 24 ساعة من جانب الكاف، إلا أن الفريق السنغالى رفض الامتثال للتأجيل، وتوجه إلى الملعب فى الموعد المحدد، وفى المقابل توجه الزمالك لبرج العرب فى اليوم التالى وفقا للموعد الجديد، ليقرر الكاف فى النهاية إعادة المباراة.