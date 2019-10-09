شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب والرياضة تطرح مشروعات للاستثمار بمراكز شباب 6 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت وزارة الشباب والرياضة مجموعة من المشروعات الاستثمارية الجديدة بنظام حق الانتفاع بمراكز شباب محافظات (القاهرة والجيزة والدقهلية والمنوفية والغربية والوادى الجديد).

ففى محافظة القاهرة تم طرح مساحة 750 م لإنشاء مركز رياضى ونادى صحى متكامل بمركز شباب 15 مايو، وتطوير الصالة المطلة على شارع صلاح سالم، وطرح صالة أفراح بمركز شباب عين الصيرة، وطرح مساحة 1500م لعمل مجمع صالات بمركز شباب الهايكستب، وإنشاء ناد اجتماعى وحديقة بمركز شباب الأميرية، وتحويل الملعب المنجل الصغير إلى حمام سباحة بمركز شباب الأماميين والتونسى، وإنشاء حمام سباحة وتطوير ملعب كرة القدم القانونى.

وبمراكز شباب الجيزة تم طرح إنشاء دور ثانى لعمل قاعة أفراح وإنشاء حمام سباحة بمركز شباب ناهيا، وتنجيل الملعب الترابى بمركز شباب ترسا، بينما فى محافظة الدقهلية، تم طرح إنشاء ملعب خماسى و71 محلا تجاريا بمركز شباب كفر الحصة، وطرح إنشاء ناد اجتماعى بمركز شباب ميت غمر.

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كما يأتى ضمن مشروعات الطرح الاستثمارى الجديدة، طرح إنشاء حمام سباحة بنادى زفتى الرياضى بالغربية .

تضمنت أيضاً المشروعات الاستثمارية فى محافظة الوادى الجديد، إعادة طرح محل تجارى بمركز شباب الجديدة، وإنشاء 18 محلاً تجارياً بمركز شباب القصر، وإعادة طرح محل تجارى.

ويتم تنفيذ مشروع الطرح الاستثمارى بالشراكة مع القطاع الخاص فى 477 مركز شباب فى 18 محافظة.