شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب منتخب مصر يراهن على المحليين والوجوه الجديدة والان مع التفاصيل

يراهن حسام البدري المدرب الجديد لمنتخب مصر لكرة القدم على لاعبين جدد سيمنحهم الفرصة لأول مرة خلال فترته الأولى مع الفريق الوطني.

وقال البدري ،الذي يقود أول معسكر تدريبي مع الفريق ويستمر لمدة أسبوع، اليوم الأربعاء إنه مؤمن بضرورة منح الفرص للوجوه الجديدة حتى تصبح قاعدة يعتمد عليها خلال التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الافريقية 2021 في الكاميرون وتصفيات كأس العالم 2022 في قطر.

وأضاف البدري لرويترز "الدوري المصري عامر باللاعبين أصحاب المهارة والموهبة وقد لجأت في المعسكر الحالي إلى زيادة عدد اللاعبين المحليين لمنحهم الفرصة والوقوف على إمكانياتهم بشكل دقيق".

وضم البدري للمعسكر الحالي أربعة لاعبين محترفين خارج البلاد فقط هم أحمد حجازي مدافع وست بروميتش البيون الإنجليزي ومحمد النني لاعب وسط بشيكطاش التركي ومحمود حسن (تريزيجيه) لاعب أستون فيلا الإنجليزي وأحمد حسن (كوكا) مهاجم براجا البرتغالي.

واعتمد المكسيكي خافيير أجيري مدرب المنتخب السابق وسلفه الأرجنتيني هيكتور كوبر على عشرة لاعبين محترفين في الخارج دون الاهتمام باللاعبين المحليين.

Advertisements

ويبدو أن البدري يسعى جاهدا لتكرار تجربة حسن شحاتة مدرب الفريق بين عامي 2005 و2011 والذي كان اعتماده الأساسي على اللاعبين المحليين مع عدد لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة من المحترفين في الخارج ورغم ذلك نجح في قيادة الفريق للقب كأس الأم الافريقية ثلاث مرات متتالية.

وأضاف مدرب الأهلي السابق "الاختيارات تمت وفقا لأولويات المرحلة المقبلة. هناك فترة طويلة بين مباراتي كينيا وجزر القمر في التصفيات تصل إلى ثلاثة أشهر ما يتيح لنا فرصة أطول لتجربة أكبر عدد من اللاعبين المحليين".

ولم يكتف البدري بزيادة عدد اللاعبين المحليين في قائمته إلى 18 بين 22 لاعبا لكنه ضم أيضا العديد من الوجوه الجديدة منهم حمدي فتحي ومحمد مجدي (قفشة) ورجب بكار وعمر السعيد وحسام حسن والحارس محمد بسام إلى جانب إعادة لاعبين للقائمة مثل عمرو السولية الذي أصيب قبل انضمامه للمعسكر والحارس محمد عواد وحسين الشحات.

وخرج من القائمة رباعي بيراميدز أحمد الشناوي وأحمد أيمن منصور وعماد نبيل (دونجا) وأحمد علي فضلا عن محمود حمدي (الونش) ووليد سليمان ومروان محسن المصاب.

وسيختبر البدري اختياراته الجديدة خلال مباراة ودية أمام بوتسوانا يوم الاثنين المقبل.

وستخوض مصر بطلة افريقيا سبع مرات أول مباراة رسمية في تصفيات كأس الأمم أمام كينيا الشهر المقبل.