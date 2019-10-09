شكرا لقرائتكم خبر عن فيورنتينا الإيطالي بصدد بناء مركز تدريبي ومقر جديد في فلورنسا والان مع التفاصيل

أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي لكرة القدم اليوم الأربعاء أنه بصدد البدء في بناء مركز تدريبي ومقر له في ضواحي مدينة فلورنسا عاصمة إقليم توسكانا.

ووقع الأمريكي روكو كوميسو، مالك نادي فيورنتينا، اتفاقية مع بلدية بانيو إيه ريبولي لشراء أرض مساحتها 25 ألف متر مربع جنوب شرق فلورنسا.

وقال كوميسو "فخور وسعيد للغاية بالإعلان عن هذا الفصل الجديد من تاريخ نادينا."

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وكان كوميسو قد استحوذ على النادي الإيطالي في السادس من يونيو الماضي وعزز صفوف الفريق خلال فترة الاستعدادات للموسم الجاري ثم وقع عقد رعاية جديد مع شركة "ميدياكوم للاتصالات"، أكبر شركة تليفزيون في الولايات المتحدة، والتي يمتلكها هو.

وأضاف كوميسو "الآن نحن ننجز استثمارا كبيرا نثق في أنه يحمل أهمية كبيرة في طريق تطور فيورنتينا، وسيشكل إرثا للجماهير ولفلورنسا."

ويتطلع فيورنتينا، الذي لم يسبق له امتلاك مركز تدريب، إلى بناس استاد خاص به تحت قيادة رئيسه الجديد كوميسو، المولود في إيطاليا.

وأوضح كوميسو "أتمنى أن نتمكن من المضي قدما على طريق بناء استاد جديد بأقصى سرعة، حيث أن هذا سيشكل خطوة مهمة أخرى للارتقاء بنادي فيورنتينا بشكل أكبر.