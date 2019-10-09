شكرا لقرائتكم خبر عن فان دايك يجبر آرسنال على متابعة مراوغه والان مع التفاصيل

نجح هوانج تشان جناح فريق سالزبورج النمساوي في مرواغة الصخرة الهولندية فيرجيل فان دايك مدافع فريق ليفربول، وذلك خلال المباراة التي جمعت كلا الفريقين في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا .

آرسنال يستهدف ضم مراوغ فان دايك

وأشارت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن آرسنال يراقب هوانج تشان نجم سالزبورج النمساوي خلال الفترة الحالية تمهيدًا للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة .

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وتابعت الصحيفة البريطانية، أن عقد اللاعب سينتهي مع ناديه بنهاية الموسم الحالي، وهو يحظى أيضًا باهتمام من كريستال بالاس .

ليفربول يعبر سالبورج بصعوبة ويستعيد توازنه في المجموعة

وكان ليفربول قد تمكن من الفوز على نظيره ريد بول سالزبورج النمساوي بنتيجة 3/4 في المباراة التي أقيمت على ملعب أنفيلد، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا .