انت الان تتابع الفيفا يفرض غرامة على هونج كونج بسبب سلوك جماهيرها خلال عزف السلام الوطني الصيني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم الأربعاء فرض غرامة مالية قيمتها 15 ألف دولار على اتحاد الكرة في هونج كونج بسبب احتجاجات جماهير منتخبها خلال عزف السلام الوطني الصيني قبيل مباراة هونج كونج وإيران التي أقيمت في أيلول/سبتمبر الماضي ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 المقررة في قطر.
وتخضع هونج كونج للسيادة الصينية، لكن لديها منتخبها الوطني، وقد شهدت احتجاجات استمرت لأسابيع، ضد الحكم الصيني.
وذكر الفيفا في بيان أنه فرض العقوبة على هونج كونج طبقا للوائج الخاصة بالنظام والأمن في المباريات، وذلك بتهمة التشويش على نشيد وطني واستخدام أشياء لتوجيه رسالة لا تتناسب مع الفعاليات الرياضية."
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