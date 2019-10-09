شكرا لقرائتكم خبر عن ردود أفعال واسعة من جماهير الأهلى بعد موقف تركي آل الشيخ تجاه «الخطيب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهد الشارع الرياضى، ردود أفعال واسعة بعد الفيديو الذي نشره، المستشار تركى آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، على موقع «المصرى اليوم» وعلى صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، والذى تمنى فيه الشفاء لمحمود الخطيب، رئيس النادي الأهلى، من الوعكة الصحية التي ألمت به خلال الفترة الحالية، والتي على إثرها قد يقوم «الخطيب» بإجراء جراحة في الظهر خلال الأيام القليلة القادمة بمعرفة الخبير الألماني «بيرتا لانفي»، وذلك في محاولة أخيرة للتخلص من الآلام القاسية التي انتابت رئيس الأهلي في الأيام الماضية.

وينتظر «الخطيب» مدة أسبوع لتقييم حالته مع الراحة والالتزام ببرنامج العلاج الطبيعي بعدها يتحدد موقفه من الجراحة، والتي سيتم صرف النظر عنها إذا مازالت الآلام.

وقال الطبيب المعالج أحمد فرهود، الطبيب المصري المعاون للخبير الألماني «بيرتا لانفي»، إن محمود الخطيب سبق وأن أجرى ثلاث عمليات جراحية في نفس المكان.

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وقال «آل الشيخ»، في مقطع فيديو عبر صفحته في «فيس بوك»: «لسه عارف بموضوع الخطيب، ألف سلامة وما يشوف شر، ربنا يرجعه لأهله وأحبابه بخير بصحة وعافية إن شاء الله».

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعى ردود أفعال إيجابية للغاية من جمهور الأهلى بعد تغريدة «آل الشيخ» التي دافع فيها عن الخطيب ضد التجاوزات التي يتعرض لها، بالإضافة إلى حالة السعادة التي انتابت جماهير الأهلى، عقب مشاهدة الفيديو الذي تمنى فيه وزير الترفيه الشفاء لرئيس النادي الأهلى.

وشدد مصدر مقرب من المستشار تركى آل الشيخ على أن وزير الترفيه سعيد برد الفعل الإيجابى تجاه التغريدة والفيديو، لكنه في نفس الوقت أكد أن ما حدث منه كان طبيعيا وتلقائيا نظرا لقوة العلاقة بين شعبى مصر والسعودية، وللعلاقات التاريخية التي تربط البلدين، كما أشار إلى العلاقة المحترمة التي كانت تربطه برئيس النادي الأهلي الذي يكن له كل الاحترام والتقدير كونه أحد أفضل اللاعبين في تاريخ القارة الأفريقية والوطن العربى.

فيما صرح مصدر داخل النادي الأهلي، فضل عدم ذكر اسمه، بأن ما فعله المستشار تركى آل الشيخ، شيء إيجابى للغاية ولاقى استحسان الجميع داخل القلعة الحمراء خصوصا داخل مجلس الإدارة، وأعضاء الجمعية العمومية، وأن الأساس في أي تعامل هو الاحترام المتبادل من الطرفين، وشدد على أن موقف وزير الترفيه سبب حالة إيجابية ومشاعر جيدة تجاه التغريدة والفيديو، وهو ما ظهر في ردود أفعال الجماهير الحمراء على مواقع التواصل الاجتماعى.