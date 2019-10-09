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أرسنال يستهدف التعاقد مع قاهر فان دايك

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أنس عبد الغني 0 تبليغ

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الأربعاء 9 أكتوبر 2019

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أرسنال يستهدف التعاقد مع قاهر فان دايك

كتب

أنس عبد الغني

نجح هوانج تشان جناح فريق سالزبورج النمساوي في مرواغة الصخرة الهولندية فيرجيل فان دايك مدافع فريق ، وذلك خلال المباراة التي جمعت كلا الفريقين في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة .

وأشارت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن آرسنال يراقب هوانج تشان نجم سالزبورج النمساوي خلال الفترة الحالية تمهيدًا للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة .

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وتابعت الصحيفة البريطانية، أن عقد اللاعب سينتهي مع ناديه بنهاية الموسم الحالي، وهو يحظى أيضًا باهتمام من كريستال بالاس .

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وكان ليفربول قد تمكن من الفوز على نظيره ريد بول سالزبورج النمساوي بنتيجة 3/4 في المباراة التي أقيمت على ملعب أنفيلد، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا .

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