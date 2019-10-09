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الأربعاء 9 أكتوبر 2019
كتب
أنس عبد الغني
واصل النجم الكولومبي خاميس رودريجيز غيابه عن التدريبات الجماعية لريال مدريد لليوم الثاني على التوالي، بينما يحاول التعافي من إصابة طفيفة.
وعانى خاميس من بعض الآلام في مباراة الفوز على إشبيلية في الأسبوع الخامس من الدوري الإسباني قبل أن تغيبه الإصابة في مباراة كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا ثم سجل هدفاً في مباراة غرناطة الأخيرة.
واستبعد مدرب منتخب كولومبيا كارلوس كيروش اللاعب من قلائمته للتوقف الدولي، فيما يحاول خاميس اللحاق بمباراة ريال مايوركا في الليجا يوم 19 أكتوبر، خاصة مع العودة المتأخرة المتوقعة لكاسيميرو بعد مشاركاته مع البرازيل وإصابة توني كروس أيضاً.
في المقابل، تلقى المدرب زين الدين زيدان أنباء سعيدة بعودة المدافع البرازيلي مارسيلو للتدريبات، بعدما عانى الريال من غياب كامل لجميع أظهرة الجبهة اليسرى مما اضطر الظهير الأيمن داني كارفخال للمشاركة في اليسار.
كانت هذه تفاصيل خبر أنباء سارة لزيدان في تدريبات ريال مدريد.. وتواصل غياب رودريجيز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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