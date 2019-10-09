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أنباء سارة لزيدان في تدريبات ريال مدريد.. وتواصل غياب رودريجيز

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أنس عبد الغني 0 تبليغ

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الأربعاء 9 أكتوبر 2019

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أنباء سارة لزيدان في تدريبات ريال مدريد.. وتواصل غياب رودريجيز

كتب

أنس عبد الغني

واصل النجم الكولومبي خاميس رودريجيز غيابه عن التدريبات الجماعية لريال مدريد لليوم الثاني على التوالي، بينما يحاول التعافي من إصابة طفيفة.

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وعانى خاميس من بعض الآلام في مباراة الفوز على إشبيلية في الأسبوع الخامس من قبل أن تغيبه الإصابة في مباراة كلوب بروج في ثم سجل هدفاً في مباراة غرناطة الأخيرة.

واستبعد مدرب منتخب كولومبيا كارلوس كيروش اللاعب من قلائمته للتوقف الدولي، فيما يحاول خاميس اللحاق بمباراة ريال مايوركا في الليجا يوم 19 أكتوبر، خاصة مع العودة المتأخرة المتوقعة لكاسيميرو بعد مشاركاته مع البرازيل وإصابة توني كروس أيضاً.

في المقابل، تلقى المدرب زين الدين زيدان أنباء سعيدة بعودة المدافع البرازيلي مارسيلو للتدريبات، بعدما عانى الريال من غياب كامل لجميع أظهرة الجبهة اليسرى مما اضطر الظهير الأيمن داني كارفخال للمشاركة في اليسار.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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