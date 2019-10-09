شكرا لقرائتكم دوري ابطال افريقيا .. ممثل الزمالك يحضر قرعة الأبطال والكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ومن المنتظر أن يحضر أحمد مرتضى منصور وحمادة أنور عضوى مجلس الزمالك، لتمثيل النادى الأبيض فى قرعة دور المجموعات بدورى الأبطال والكونفدرالية.
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