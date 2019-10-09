شكرا لقرائتكم دوري ابطال افريقيا .. ممثل الزمالك يحضر قرعة الأبطال والكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحضر ممثل عن نادى الزمالك قرعة دور المجموعات لدوري ابطال افريقيا والكونفدرالية، التى ستقام فى السابعة مساء اليوم بأحد فنادق السادس من أكتوبر، التى يشارك فيه من مصر فريق الأهلي، بينما قرر الكاف إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالى فى إياب دور الـ32 من البطولة.

ورغم عدم حصول الزمالك على بطاقة التأهل لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا وكذلك جينيراسيون السنغالى، بعد أن قرر الاتحاد الأفريقى إعادة مباراة الإياب بدور الـ 32 يوم 24 من الشهر الجارى فى القاهرة، إلا أنه من المقرر أن يحضر ممثل عن كل فريق فى القرعة، خاصة أن الخاسر منهم سيشارك فى الكونفدرالية.

ومن المنتظر أن يحضر أحمد مرتضى منصور وحمادة أنور عضوى مجلس الزمالك، لتمثيل النادى الأبيض فى قرعة دور المجموعات بدورى الأبطال والكونفدرالية.