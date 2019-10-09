شكرا لقرائتكم برنامج تأهيلي خاص للثنائى طاهر محمد وأكرم توفيق بالمنتخب الأولمبي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضع الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقى غريب برنامج تأهيلي خاص للثنائى طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون و أكرم توفيق لاعب الجونة لتجهيزهما خلال المعسكر المقام حالياً.

ويعاني طاهر محمد طاهر من شد فى العضلة الخلفية من الدرجة الثانية، حيث تعرض اللاعب للإصابة خلال مباراة المقاولون والانتاج بالدوري بينما تعرض أكرم توفيق للإصابة بكدمة.

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ويخوض المنتخب الأوليمبي و ديتين يومي الجمعه و الأحد أمام منتخب جنوب أفريقيا فى إطار الإعداد لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر و المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

وأسفرت قرعة بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة، عن وقوع منتخب مصر الأولمبى فى المجموعة الأولى مع منتخبات غانا والكاميرون ومالى، بينما أوقعت القرعة التي قام بسحبها عماد متعب نجم الأهلي والكرة المصرية السابق ، المنتخب النيجيري الذي تواجد علي رأس المجموعة الثانية مع منتخبات كوت ديفوار وجنوب افريقيا وزامبيا، وتعد البطولة في الوقت نفسه مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 ، حيث يتأهل مباشرة الفرق الثلاثة الأولى.