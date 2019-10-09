برنامج تأهيلي خاص للثنائى طاهر محمد وأكرم توفيق بالمنتخب الأولمبي...

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ويخوض المنتخب الأوليمبي و ديتين يومي الجمعه و الأحد أمام منتخب جنوب أفريقيا فى إطار الإعداد لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر و المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.
وأسفرت قرعة بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة، عن وقوع منتخب مصر الأولمبى فى المجموعة الأولى مع منتخبات غانا والكاميرون ومالى، بينما أوقعت القرعة التي قام بسحبها عماد متعب نجم الأهلي والكرة المصرية السابق ، المنتخب النيجيري الذي تواجد علي رأس المجموعة الثانية مع منتخبات كوت ديفوار وجنوب افريقيا وزامبيا، وتعد البطولة في الوقت نفسه مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 ، حيث يتأهل مباشرة الفرق الثلاثة الأولى.
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