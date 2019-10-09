شكرا لقرائتكم حسام البدرى يضم معد نفسى للجهاز الفنى لمنتخب مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر حسام البدري المدير الفى لمنتخب مصر، ضم معد نفسي لجهاز الفراعنة من أجل خلق دوافع لدى اللاعبين.

وانضم شادى بركات المعد النفسى مع الجهاز الفنى للمنتخب المصرى لأول مرة خلال معسكر المنتخب اليوم لمقابلة الجهاز الفنى واللاعبين.

وعلم الخليج 365 أن شادى بركات تواجد لأول مرة بالإتفاق مع الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة حسام البدرى للتعرف على اللاعبين بعد أن بدأ مهمته رسميا مع المنتخب خلال المعسكر الحالى.

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وجاء انضمام شادى إلى الجهاز الفنى للمنتخب من أجل الإستفادة من خبراته فى مجال التنمية البشرية ومن أجل خلق دوافع لدى اللاعبين وخلق حالة من الطاقة والروح الإيجابية فى المنتخب وذلك لخبرته فى هذا المجال.

الجدير بالذكر أن شادى بركات قد تخرج من كليه الهندسة بالجامعة الأمريكية قبل أن يعمل فى العديد من الشركات الكبيرة قبل أن يتحول الى مجال life coaching والذى يعد من أفضل المصريين فى هذا المجال ولديه العديد من الشهادات والخبرات فيه.