شكرا لقرائتكم أحمد حسن يصل مقر حفل سحب قرعة دوري أبطال أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواجد العميد أحمد حسن نجم الأهلي و الزمالك وقائد المنتخب الوطني السابق، فى مقر قرعة دوري ابطال افريقيا ، التى ستقام فى السابعة مساء اليوم بأحد فنادق السادس من أكتوبر، التى يشارك فيه من مصر فريق الأهلى، بينما قرر الكاف إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالى فى إياب دور الـ32 من البطولة.

ومن المنتظر أن يقوم أحمد حسن بسحب قرعة دوري الابطال التى يشارك فيها 15 ناديًا وهم الأهلى من مصر والترجى والنجم الساحلى من تونس، وشبيبة القبائل واتحاد العاصمة الجزائريين والرجاء والوداد المغربيين والهلال السودانى، وبلاتينيوم الزيمبابوى وزيسكو الزامبى وصن داونز الجنوب أفريقى وبترو أتليتكو وأول أغسطس الأنجوليين ومازيمبى وفيتا كلوب الكونغوليين الوصول للدور المقبل، فى حين قرر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، إعادة مباراة الإياب بين الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالى.

ستعاد مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت يوم 24 أكتوبر الجارى بالقاهرة، على أن يلعب الفائز فى دور المجموعات بمسابقة دورى أبطال أفريقيا، ويلعب الخاسر فى الكونفدرالية.