مرشح جديد للانضمام لجهاز الزمالك مع ميتشو...

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جدة - عمرو شويل شهدت الساعات الماضية، تردد أسم مرشح جديد للانضمام للجهاز الفني لنادي الزمالك تحت قيادة الصربي ميتشو لينضم لقائمة المرشحين الحالية. ويدرس مجلس إدارة الزمالك، برئاسة مرتضي منصور، إجراء تعديل فني على تشكيل الجهاز المعاون للصربي ميتشو بانضمام عنصر جديد للجهاز الفني. Advertisements وأصبح طارق السيد نجم الزمالك الأسبق والمدير الفني السابق لنادي المنيا، أحد المرشحين بقوة للانضمام للجهاز الفني للقلعة البيضاء. وأنضم طارق السيد لقائمة مدربين الزمالك المرشحين للتواجد فى جهاز الصربي ميتشو وهم طارق يحيي ومحمد صلاح وعصام مرعي وأمير عزمي مجاهد. ويترقب مجلس الزمالك، حسم ملف تعديل الجهاز الفني للفريق الكروي، وفقا لنتيجة مباراة القمة أمام النادي الأهلي المقرر لها يوم 19 أكتوبر الجاري، ضمن الأسبوع الرابع لمسابقة الدوري المصري الممتاز، وفى حالة سقوط الأبيض سيتم التعديل على الجهاز الفني فورا أما فى حالة الفوز قد يتم تأجيل هذه الخطوة.

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