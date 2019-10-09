الزمالك يقترح استاد السلام خيار ثانى لمواجهة جينيراسيون بدوري الأبطال...

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وكان الاتحاد الأفريقى أصدر بيانًا أمس الثلاثاء، بشأن أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون وجاء كالتالى..
عقب اجتماع لجنة كاف المنظمة لمسابقات الأندية ونظام تراخيص الأندية بمقر كاف بالقاهرة، تقرر إقامة مباراة دورى الأبطال 2019/20 بين الزمالك (مصر) وجينيراسيون فوت (السنغال) يوم الخميس 24 أكتوبر 2019 بالقاهرة، الساعة 8 مساء بالتوقيت المحلي.
من أجل تسهيل الأمر على الفريقين، تقرر:
- الزمالك سيحدد مكان (ملعب) المباراة بحد أقصى يوم السبت 12 أكتوبر.
- كاف سيتحمل نفقات الطيران الدولي والإقامة المحلية لفريق جينيراسيون فوت وحكام المباراة المعنية.
- سيتم إجراء مزيد من المراجعة للموقف من قبل لجنة كاف التأديبية فيما يتعلق بالجوانب التي تختص بها.
الفريق الخاسر في مجموع المباراتين سيتأهل للدور التمهيدي الثاني الإضافي من بطولة توتال كاف كأس الكونفيدرالية، والمقرر إقامة مباراة الذهاب به يوم 30 أكتوبر 2019 والإياب يوم 5 نوفمبر 2019.
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