شكرا لقرائتكم مصر المقاصة يواجه إنبى وبيراميدز وديا استعدادا للمصري فى الدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض فريق مصر المقاصة مباراتين وديتين أمام إنبى وبيراميدز خلال فترة توقف الدورى بسبب تجمع المنتخب خلال الفترة من 7 إلى 14 اكتوبر الجارى والذى سيتخلله مباراة ودية أمام منتخب بوتسوانا .

ومن المقرر أن يخوض المقاصة مواجهة أمام إنبى فى الرابعة من عصر غدا الخميس باستاد بتروسبورت ، بينما يلتقى مع بيراميدز بعد غد الجمعة باستاد الدفاع الجوى .

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ويهدف الجهاز الفنى للمقاصة إلى تجربة بعض اللاعبين بعد النتائج المخيبة للآمال فى بداية مشوار الدورى بعدما خسر الفريق أمام الزمالك والجونة فى الجولتين الثانية والثالثة بنتيجة واحدة بهدف مقابل للاشئ .

ويستعد مصر المقاصة لمواجهة المصرى البورسعيدى يوم الخميس الموافق 17 اكتوبر فى الجولة الرابعة للدورى .