شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يُسلم الدرع القديم للأهلي فى الإحتفالية غداً... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
قرر مسئولو اتحاد الكرة تسليم درع الدوري القديم إلى النادي الأهلي بعد التحفظ على شكل الدرع الذى تم تصميمه فى الفترة الأخيرة، ولم يرقى للمستوى المطلوب.
استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري على خروج لاعب الأهلي من المعسكر لحضور حفل التتويج بدرع الدوري من قبل اتحاد الكرة والتى تنطلق فى الثامنة مساء غداً بأحد فنادق القاهرة الكبري .
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