شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يُسلم الدرع القديم للأهلي فى الإحتفالية غداً... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يسلم اتحاد الكرة غداً الخميس درع الدوري إلى النادي الأهلي فى الإحتفالية المقرر لها الثامنة مساء غداً لتسليم بطل الدوري درع المسابقة.

كان الأهلي قد توج ببطولة الدوري المصري عن الموسم المنقضي 2018 – 2019 ، للمرة الـ41 فى تاريخ القلعة الحمراء.

قرر مسئولو اتحاد الكرة تسليم درع الدوري القديم إلى النادي الأهلي بعد التحفظ على شكل الدرع الذى تم تصميمه فى الفترة الأخيرة، ولم يرقى للمستوى المطلوب.

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استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري على خروج لاعب الأهلي من المعسكر لحضور حفل التتويج بدرع الدوري من قبل اتحاد الكرة والتى تنطلق فى الثامنة مساء غداً بأحد فنادق القاهرة الكبري .

ويضم المنتخب الوطني بين صفوفه 6 لاعبين من الأهلي هم محمد الشناوي و أحمد فتحي و أيمن أشرف وحمدي فتحي وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة.