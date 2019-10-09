الأهلى يجهز مفاجأة جديدة لمؤمن زكريا خلال ساعات...

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جدة - عمرو شويل يستلم النادي الأهلى غداً الخميس درع الموسم الماضي فى احتفالية كبري بأحد الفنادق الكبرى، وهو الأمر الذي تم الاستقرار عليه من جانب اتحاد الكرة، وكان الحفل قد تم تأجيله أكثر من مرة بسبب ارتباطات النادي المحلية والقارية. وسيكرم النادى الأهلى خلال حفل تسليم درع الدورى الممتاز لاعب الفريق مؤمن زكريا بعد الإصابة التى تعرض له خلال الموسم الماضى.

يذكر أن مؤمن زكريا خرج من قائمة الأهلى للعلاج بعد إصابته بأزمة نفسية ادت لإصابته بمرض فى الأعصاب . أحد يفسخ تعاقدة مع مؤمن زكريا كان زكريا قد فسخ عقده مع أحد السعودى فى فبراير الماضى وعاد للتدريب للأهلى دون أن يتم قيده حيث كانت فترة الانتقالات الشتوية قد اُغلقت وقتها فى مصر. Advertisements حسام البدرى يوافق على حضورالاعبين الدوليين الاحتفالية وأتفق مسئولو الأهلى مع الشركة الراعية أن تشهد الاحتفالية عدد من الفقرات وكلمة لرئيس النادي، فيما تحاول الإدارة الحمراء الاتفاق مع الجهاز الفني للمنتخب الوطني للسماح للاعبين الدوليين بحضور الاحتفالية، خاصة وأنهم سيتواجدون خلال نفس اليوم فى معسكر المنتخب الوطني، والذي يأتى استعداداً لمواجهة بتسوانا الودية. وأتفق مسئولو الأهلى مع الشركة الراعية أن تشهد الاحتفالية عدد من الفقرات وكلمة لرئيس النادي، فيما تحاول الإدارة الحمراء الاتفاق مع الجهاز الفني للمنتخب الوطني للسماح للاعبين الدوليين بحضور الاحتفالية، خاصة وأنهم سيتواجدون خلال نفس اليوم فى معسكر المنتخب الوطني، والذي يأتى استعداداً لمواجهة بتسوانا الودية. ووافق المدير الفني للمنتخب أن يؤدي اللاعبون تدريبهم في السادسة من مساء الخميس المقبل بملعب استاد القاهرة ثم التوجه لمقر إقامة الحفل بأحد فنادق القاهرة والعودة مجددا لمعسكر المنتخب بعد انتهاء الحفل.

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