شكرا لقرائتكم المصائب لا تأتى فرادى.. أزمة جديدة تهدد باستبعاد الزمالك من بطولات أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مصائب البيت الأبيض في نادى الزمالك لا تأتى فرادي، فبعد أزمة مباراة جينيراسيون السنغالي فى إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا بإعادة اللقاء فى القاهرة يوم 24 أكتوبر الجاري، ظهرت أزمة أخري في تأجيل مباراة القمة أمام الأهلي، وام إن بدأت حتى طفت على السطح أزمة ثالثة ومشكلة هي الأكبر قد تطيح بالقلعة البيضاء من منافسات بطولتي افريقيا دوري الابطال والكونفدرالية على حد سواء.

أزمة جديدة تهدد باستبعاد الزمالك من بطولات افريقيا سواء دوري الأبطال أو الكونفدرالية الافريقية، بسبب المديونيات المتراكمة على النادى لصالح اللاعبين السابقين أمثال الراحل الغانى أجوجو والبوركينى عبد الله سيسيه وغيرهما.

الأزمة بدأت بالفعل منذ فوز الزمالك ببطولة الكونفدرالية الافريقية الموسم الماضى على حساب نظيره نهضة بركان في نهائي البطولة القارية حيث قام الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف بارسال مليون و50 ألف دولار الى النادى الأبيض بعد خصم المبلغ المالى لصالح عبد الله سيسه ، إلا أن كاف عاد ليرسل خطاب الى الزمالك بضرورة سداد المديونيات للسماح له بالمشاركة والحصول على رخصة الأندية المحترفة.

ويواجه نادى الزمالك، أزمة كبيرة بعدما تلقي اتحاد الكرة خطاب من الاتحاد الأفريقي "الكاف" يطالب فيه الزمالك بسداد المستحقات المالية المتأخرة على النادى لصالح اللاعبين قبل 30 سبتمبر المقبل كمهلة أخيرة وإرسال ما يفيد بإنهاء هذه الأمور المادية، إلا أن المهلة انتهت دون أن يسدد الأبيض الغرامات والديوان مما وضعه واتحاد الكرة في مأزق كبير.

وجاء تهديد "كاف" باستبعاد الزمالك من دورى الأبطال، بسبب التأخر فى سداد مستحقات عدد من اللاعبين على رأسهم لاعب الفريق السابق البوركينى عبد الله سيسيه والتى تبلغ قرابة الـ 160 ألف دولار.

Advertisements

وتضمن الخطاب المرسل نسخة منه إلى المدير التنفيذي للزمالك والخاص بتراخيص الأندية، بضرورة سداد النادي لكافة المستحقات الخاصة باللاعبين فى موعد غايته 30 سبتمبر من العام الجاري وتقديم ما يفيد بسداد هذه المديونيات.

كما تضمن الخطاب بأنه سيتم تحويل الأمر إلى لجنة الإنضباط وفى حالة عدم التسوية سيتم سحب رخصة الاحترافية و بالتالي استبعاده من دوري أبطال أفريقيا لهذا الموسم.

وبحسب الميزانية التى تم طرحها على أعضاء الجمعية العمومية للنادى فقد كشفت عن تحقيق إدارة النادى برئاسة مرتضى منصور إيرادات تصل إلى 390 مليون جنيه خلال السنة المالية 2018 – 2019 من رسوم العضويات والاشتراكات السنوية.

وكشفت ميزانية نادي الزمالك الأخيرة عن سداد إدارة النادي مديونيات بقيمة 54 مليون جنيه تخص الفترات السابقة عن مجلس الإدارة الحالي برئاسة مرتضى منصور.

في سياق متصل، كشفت ميزانية نادى الزمالك عن القيمة المالية التى تكبدتها خزينة القلعة البيضاء، فى التعاقد مع محمد حسن لاعب الفريق الكروى الاول ، والتى وصلت إلي 10 ملايين جنيه والتي تم دفعها للحصول على خدمات اللاعب.