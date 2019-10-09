شكرا لقرائتكم بيولي يخلف جيامباولو في تدريب ميلان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم يوم الأربعاء تعيين ستيفانو بيولي مديرا فنيا للفريق بعقد يمتد لعامين، وذلك بعد إقالة ماركو جيامباولو من المنصب.

وتولى بيولي (53 عاماً) آخر منصب تدريبي سابق له مع فريق فيورنتينا، لكنه استقال في أبريل الماضي، وذلك في العام الثاني له مع الفريق. وقال: لدي حماس هائل. أعرف أن هذا ناد رائع. وواثق من قدرتي على تقديم عمل جيد مثلما أثق في قدرات الفريق. وسبق له تدريب فرق بارما وكييفو وباليرمو وبولونيا ولاتسيو وإنتر ميلان في الدوري الإيطالي.

وكان ميلان قد أعلن مساء الثلاثاء إقالة جيامباولو ، وذلك بعد سبع مراحل فقط من الدوري الإيطالي هذا الموسم، إذ يحتل الفريق المتوج باللقب 18 مرة المركز الثالث عشر في الترتيب.