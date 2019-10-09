شكرا لقرائتكم بيكيه وغوارديولا يفوزان بجائزة "الأفضل" في كاتالونيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فاز جيرارد بيكيه مدافع برشلونة وبيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي بجائزتي أفضل لاعب ومدرب من إقليم كاتالونيا للعام الحالي.

وحصل بيكيه القائد الثالث في فريق برشلونة على 67 بالمئة من الأصوات متفوقا على مارك روكا لاعب إسبانيول الذي حصل على 27 بالمئة من الأصوات.

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وأحرزت ايتانا بونماتي لاعبة برشلونة جائزة أفضل لاعبة من كاتالونيا، وفاز ريكي بويج لاعب برشلونة ولايا اليكساندري لاعبة أتلتيكو مدريد بجائزة أفضل لاعب صاعد ولاعبة صاعدة من كاتالونيا.

وحصل بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي على جائزة أفضل مدرب بعد فوزه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز فيما حصل خافيير إيسترادا على جائزة أفضل حكم.

وسيتم تسليم الجوائز للفائزين خلال الحفل الذي يقام في الإقليم يوم 14 أكتوبر الجاري.