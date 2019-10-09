«كارثة» بسبب الزمالك.. مصر مهددة بتقليص الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية.. و«المديونيات» تتسبب في معاقبة «الكاف» لاتحاد الكرة

الموجز

أصبحت مصر مهددة بتقليص عدد الفرق المشاركة في البطولات الإفريقية، سواء دوري الأبطال أو الكونفدرالية، والسبب نادي الزمالك.

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن مصدر مسئول باتحاد الكرة أن "الكاف" هدد الاتحاد المصري لكرة القدم بسحب مقعد من مصر بشأن الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية الموسم المقبل، مؤكداً ان نادي الزمالك له دور كبير فى هذا التهديد.

وطلب الاتحاد الأفريقى لكرة القدم من الاتحادات الأهلية المشارك فرقها فى البطولات الأفريقية ،سواء دورى الأبطال أو الكونفدرالية، بمراجعة مطابقة الأندية لشروط رخصة الاحتراف، وإخطار الكاف بتقرير مفصل عن الأندية المشاركة فى البطولات الأفريقية.

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وقال المصدر إنه تم تغريم الجبلاية مبلغ 5 آلاف دولار بسبب عدم إخطاره بوجود مديونيات على ناديى الزمالك والمصرى البورسعيدى لصالح بعض اللاعبين.

وأوضح المصدر أن العقوبة بدأت بتغريم اتحاد الكرة 5 آلاف دولار، مشيراً إلى أنه في حالة عدم إخطار الكاف بوجود أي مديونية على أي نادي مصري ستصل العقوبة إلى سحب مقعد من مصر فى عدد الأندية المشاركة فى دورى الأبطال أو الكونفدرالية الموسم المقبل.

وشكل اتحاد الكرة لجنة لمراقبة الأندية الأربعة المشاركة فى البطولات الأفريقية وهى الأهلى والزمالك بدورى الأبطال، والمصرى وبيراميدز بالكونفدرالية.