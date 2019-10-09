قطر لتعويض تعادل الهند بمهمة سهلة في بنغلادش









اسماء السيد - يسعى منتخب قطر بطل آسيا الى تعويض تعادله المخيب مع الهند واستعادة نغمة الانتصارات، عندما يحل ضيفا على منتخب بنغلادش الخميس في الجولة الثالثة للتصفيات المزدوجة لكأس العالم 2022 وكأس اسيا 2023 في كرة القدم.

وتتصدر قطر المجموعة الخامسة التي تضم ايضا عمان وافغانستان برصيد 4 نقاط بالفوز على افغانستان 6-صفر والتعادل السلبي مع الهند، فيما تحتل بنغلادش المركز الخامس الاخير بدون نقاط بخسارتها بهدف امام افغانستان الجولة الماضية.

ورغم ان كفة المنتخب القطري هي الارجح، الا ان الحذر يسيطر على "العنابي" خشية تكرار التعادل الهندي وضياع نقطتين مهمتين يحتاجهما بشدة قبل استضافة منافسه الاقوى سلطنة عمان في الجولة الرابعة في 15 الجاري، علما ان عمان تخطت الهند خارج ارضها 2-1 افتتاحا ومرشحة لتخطي ضيفتها افغانستان الخميس.

ويعاني الفريق من بعض الغيابات نظرا لاصابة لاعب الارتكاز عاصم مادبو الذي اجرى عملية جراحية ولم ينضم للقائمة. بينما لم يتضح الموقف النهائي للظهير الايمن بيدرو ميغيل والجناح الايسر اكرم عفيف احد الاوراق الرابحة للفريق ايضا للاصابة، لكن اللاعبين متواجدان ويجري تجهيزهما للحاق بالمباراة.

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ويعول الاسباني فيليكس سانشيز مدرب قطر على عدد من الاسماء في مقدمتهم المعز علي هداف التصفيات حتى الان برصيد 3 اهداف، حسن الهيدوس الجناح الايمن ، كريم بوضياف وعبد العزيز حاتم.

وغرد المعز علي على حسابه الرسمي في تويتر منذ يومين قائلا "مرحلة جديدة نخوضها بمباراتين من اهم المباريات في التصفيات ضد بنغلاديش وعمان ونسال الله التوفيق".

وقال احمد فتحي لاعب الوسط "الجميع في حالة جيدة فنيا ومعنويا وبدنيا، والعزيمة مرتفعة والكل مصمم ان شاء الله على الفوز على بنغلاديش وعلى حصد النقاط الثلاث".

واكد "المهمة لن تكون سهلة، ومنتخب بنغلاديش مثل معظم منتخبات القارة الاسيوية تطورت واصبحت افضل، وفي كل الاحوال نحن نحترم جميع المنافسين وننظر للجميع نظرة واحدة".