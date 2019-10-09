ريدناب يشكك في كفاءة سولسكاير بتدريب فريق بحجم مانشستر يونايتد

اسماء السيد - شكك المدرب الإنكليزي هاري ريدناب في كفاءة المدرب النرويجي اولي غونار سولسكاير المدير الفني بنادي مانشستر يونايتد بعدما سجل اضعف حصيلة للفريق في بطولة الدوري الإنكليزي منذ 30 عاماً مرجعاً تعيينه في هذا المنصب إلى عامل الحظ والظروف .
وأوضح ريدناب في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت" قائلاً :" سولسكاير رجل محظوظ جداً ليحصل على هذا المنصب في فريق كبير وعريق مثل مانشستر يونايتد".
وتابع قوله :" لقد تولى سولسكاير تدريب فريقين متواضعين مثل مولدي وكارديف.. فهل هذه هي اوراق اعتماده ليتولى منصب المدير الفني لأحد أكبر أندية العالم ؟ .. لا اعتقد ذلك".
وختم ريدناب حديثه عن الفني النرويجي قائلاً :" المشكلة ليست في منحه المزيد من الوقت ، ولكن هل هناك من هو افضل منه ليحل محله في حال تقرر تغييره ؟ .. لا يوجد سوى جوزيه مورينيو و قد تمت تجربته و فشل في مهمته".
وكان سولسكاير قد عين مدرباً لمانشستر يونايتد في شهر ديسمبر الماضي ، حيث حل محل مورينيو الذي أقيل من منصبه بسبب سوء النتائج ، بينما جاء تعاقد النادي مع سولسكاير بشكل موقت قبل ان يحصل على عقد لمدة ثلاثة أعوام ، مستفيداً من تحقيقه عدداً من الانتصارات في بداية تجربته لكن الفريق تراجع أداؤه وفشل في الفوز بأحد المراكز الأربعة الاولى في جدول الترتيب ، كما سجل بداية متعثرة مطلع الموسم الجاري ، مما جعل مستقبله المهني غامضاً.
يشار الى أن تعيين سولسكاير قد حظي بدعم إعلامي وجماهيري بإعتباره احد ابناء النادي وصانعي إنجاز الثلاثية التاريخية عام 1999.
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