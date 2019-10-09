اسماء السيد - رفض اللاعب كيفن مالكويت مدافع نادي نابولي الإيطالي تلبية الدعوة التي وجهها له المدرب البوسني وحيد خاليلوزيدش بالانضمام إلى صفوف المنتخب المغربي الذي يقيم معسكراً إعدادياً استعداداً لخوض مباراتي ليبيا والغابون الوديتين يومي 11 و 15 من شهر أكتوبر الجاري.
وبحسب مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، فإن اللاعب مالكويت الذي يحمل الجنسيتين (الفرنسية بحكم المولد و المغربية بحكم الاصل) يرفض ارتداء قميص منتخب المغرب ، إذ لا يزال يأمل في اللعب لمنتخب فرنسا ، رغم بلوغه 28 عاماً من عمره.
يشار الى أن مالكويت تم استدعاؤه اكثر من مرة للانضمام إلى القائمة الأولية لمنتخب فرنسا ، غير ان المدرب الفرنسي ديديه ديشان كان يستبعده من القائمة النهائية ، وهو الامر الذي جعل مدافع نابولي يتمسك ببصيص من الأمل لخوض تجربة ولو كانت قصيرة مع "الديوك " سواء في بطولة كأس أمم أوروبا 2020 أو كأس العالم 2022.
كانت هذه تفاصيل خبر كيفن مالكويت يرفض اللعب للمغرب وينتظر دعوة من فرنسا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.