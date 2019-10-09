"الدبابير" تهاجم داني ألفيس وتوقف مباراة ساو باولو و فورتاليزا









اسماء السيد - تعرض المدافع البرازيلي المخضرم داني الفيس لموقف محرج في مباراة فريقه ساوباولو مع ضيفه فورتاليزا ضمن بطولة الدوري البرازيلي ، والتي انتهت بانتصار أصحاب الأرض بهدفين نظيفين.

وبحسب ما نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية ، فإن المباراة شهدت هجوم سرب من الدبابير على الفيش عندما كان يستعد لتنفيذ الضربة الركنية التي احتسبت لفريقه ، ولم ينتبه لتواجدها على راية الركنية ، حيث قام بتثبت الراية ، مما جعل الدبابير تهاجمه وتصيبه بلسعات في عنقه ، ليوجه الحكم بإيقاف المباراة لمدة خمس دقائق ، لمنح المنظمين الفرصة بوضع كيس بلاستيكي على راية الركنية ومنع الحشرات من التحرك حتى نهاية المباراة.

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يشار الى أن ألفيس قام بعد المباراة بنشر صورة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "انيستغرام" تظهر خلالها الدبابير وهي تقتحم ملعب المباراة ، وقد علق عليها : " لا يمكن للنحل ان يقيم معنا".

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